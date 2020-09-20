اعتراض طرد موجّه إلى مكتب ترامب يحوي مادة "الريسين" السامة

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، بأن السلطات المختصة اعترضت مؤخرا طردا يحتوي على مادة "الريسين" السامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب.



ونقلت "سي إن إن" عن اثنين من المسؤولين المطلعين على الأمر (لم يسمهما) قولهما إن "الطرد كان يحتوي على مادة "الريسين" القاتلة، وتم تثبيت ذلك باختبارين".



ووقع الحادث في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بحسب المصدر نفسه.



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وأكدت الشبكة الأمريكية أن "الخدمة السرية (المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسؤولين في البيت الأبيض)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أطلقا تحقيقا في الموضوع".



ومادة "الريسين" القاتلة هي عبارة عن "مركب شديد السمية، يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها مسبقاً في مؤامرات إرهابية".



وتسبب في حال تناولها الغثيان والقيء ونزيفا داخليا في المعدة والأمعاء، يتبعه بعد ذلك فشل وظائف الكبد والطحال والكلى، وهو ما يُفضي إلى الوفاة.