شكرا لقرائتكم خبر عن والد المقاول الهارب محمد على: جماعة الإخوان تستخدم ابنى لتشويه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ابنى تستخدمه جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه مصر" بهذه الكلمات عبر على عبد الخالق، والد المقاول الهارب محمد على عن استيائه الشديد لما وصل له ابنه، مؤكدا أنه لن يصمت أمام ما يفعله نجله من تحريض وتشويه للدولة المصرية ومؤسساتها.

وكشف والد المقاول محمد على، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الهارب أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية وأقطاب جماعة الإخوان الإرهابية هم من يديرون الحسابات الخاصة بـ"محمد على" على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا :" ابنى ضاع والإخوان اتلموا عليه أخذوه لحم وهيرموه عظم، وكل من حوله حاليا من الشخصيات التى تريد هدم مصر"، مضيفًا: الهارب أيمن نور وطارق الزمر وعمرو دارج هم من يديرون صفحاته على فيس بوك وتويتر

وتابع: محمد خرب بيتنا كلنا، والدنيا أصبحت جحيم لنا، وتمنيت موته بسبب ما حدث، وهو ضاع وضيعنا معه، وأساء لنا كعائلة لها اسم وتاريخ.

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وأردف: محمد سرق أموالنا كأسرة، وسوف أظل أصعد ضده من أجل إيقاف هذه المهزلة التى أساءت لمصر ولنا كعائلة، ولدينا من الوثائق والمستندات ما يثب أن محمد سرق أموالنا.

واستطرد والد المقاول الهارب: محمد بدد ثروتنا، وأنا والعائلة ومن حولى نفكر بجديدة لعمل مسار يخرجنا من هذه الأزمة فى أسرع وقت، مضيفا: لقد انقطعت بيننا الاتصالات منذ بداية إذاعته فيديوهات تسيىء لمصرى، ولا توجد بينى وبينه الآن أى رسائل".