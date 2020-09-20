شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التدريب بـ"الإعلاميين" يؤكد على مناعة الشعب المصرى ضد كذب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أن الشعب المصرى أصبح لديه وعى ومناعة، من كذب إعلام الجماعات الإرهابية التى تزور الحقائق وتتنفس كذباً فى كل ما يخص الدولة المصرية، خاصة بعد النجاحات اليومية التى تتم فى كل شبر على أرض مصر وهو ما يجعل تلك الجماعات الارهابية تفقد الاتزان فتنشر الكذب والشائعات.

وأضاف أيمن عدلى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المواطن أصبح على علم ودراية بما تخططه هذه الجماعات من محاولات فاشلة هدفها تدمير الدولة وإحداث وقيعة وفتنة بين أبناء الشعب وهو ما يتصدى له المواطن بعدم الانسياق لكذبهم المستمر والبعد عن قنواتهم التى تبث سمومها على مدار الساعة بهدف بث روح اليأس لدى المصريين.

وأشار عدلى إلى أهمية الرد العملى لهذه القنوات من خلال الإعلام الوطنى المصرى الذى يشرح للشعب ابعاد المؤامرة الكبيرة على الدولة المصرية بعد فضح تلك الجماعات والدول التى تتأمر على مصر الدولة التى أفشلت مخططاتهم وطموحاتهم الاستعمارية فى 30 يونيو لذا على الجميع الانتباه وعدم الانصياع إلى تلك المعلومات المضللة ويجب الا ننسى أننا فى مرحلة دقيقة من عمر الوطن تتطلب التكاتف وعدم نشر أى معلومات ليست من مصدرها الرسمى لان تلك القنوات تستخدمها ضد الدولة المصرية فى محاولات يائسة من هؤلاء الخونة والعملاء.