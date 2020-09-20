شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 33 ألف إصابة و739 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، عن تسجيلها 33057 إصابة جديدة و739 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33057 ليصل العدد الإجمالي إلى 4528240 حالة. كما تم تسجيل 739 وفاة لتصل حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 136532".

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