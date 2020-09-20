شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب دولية باستمرار عزل قطر لدعمها الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل المطالب الدولية بعزل قطر لإصرارها على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتدخل في شؤون الدول، فضلًا عن ضلوعها في مخططات مع عدد من القوى الإقليمية التي تسعى لإسقاط المنطقة في مستنقع الخراب والفوضى.

وطالب سياسيون ومسؤولون أوروبيون وأمريكيون بمعاقبة قطر والاستمرار في عزلها عن محيطها العربي؛ بعد الكشف عن تورط النظام القطري في تمويل ميليشيات «حزب الله» اللبنانية المدعومة من نظام الملالي الإرهابي، وعرض سفير قطر في بلجيكا 750 ألف يورو رشوة لإخفاء وثائق تكشف هذه الفضيحة.

تجميد أرصدة

وطالبت البرلمانية الفرنسية ناتالى جويليه بتجميد أرصدة الدوحة، وأكدت ضرورة إجراء تحقيق أوروبي حول تمويل الدوحة للإرهاب، وأضافت: لا بد أن تكون لدينا سياسة أوروبية فيما يتعلق بقطر، وأن نكون حريصين فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب، وعلينا وضع سياسة واضحة لمنع أي تمويل للإرهاب خاصة من دول مثل قطر وتركيا التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية وأيديولوجيتها الخطيرة.

فيما قال إيان بيزلي جونيور عضو البرلمان البريطاني: سلوك النظام القطري فاضح، ويجب على الحكومات في بلجيكا والمملكة المتحدة اتخاذ موقف حاسم، وهذه الاتهامات خطيرة، خاصة أن سفير قطر لدى بلجيكا والناتو متورط فيها، ويجب التحقيق واتخاذ إجراءات مناسبة.

وأضاف: حزب الله جماعة إرهابية محظورة في بريطانيا والعمل معها لا يمكن التسامح معه. وتابع: سأتصل بوزير خارجية المملكة المتحدة، وأطالبه بالتحقيق في هذه الاتهامات.

طرد السفير

ودعا السياسي والناشط الحقوقي الأمريكي إفرايم زوروف لطرد السفير القطري من بلجيكا وحذر من خطورة تحالف الناتو مع الإمارة الداعمة للإرهاب.

وفي تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، واصل العميل السابق لعدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، «جايسون جي»، فضح المتورطين الرئيسيين في التغطية على عمليات تمويل مشبوهة لأنشطة التنظيم اللبناني.

وقال «جايسون» إن سفير قطر لدى بلجيكا عبدالرحمن بن محمد سليمان الخليفي، وهو سفير الدوحة السابق في برلين من 2009 إلى 2016، سعى للتفاوض على اتفاق يدفع بموجبه 750 ألف يورو إلى جيسون لشراء صمته بشأن دور قطر في تمويل «حزب الله».

وذكرت «فوكس نيوز» أن «تمويل قطر لواحد من التنظيمات الإرهابية، يُثير شكوكا حول شراكة الإمارة والولايات المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب».

تمويل الإرهاب

وكان العميل جيسون محور عدة تحقيقات إعلامية فجّرتها صحف ألمانية في الأسابيع الأخيرة حول تمويل قطر الإرهابي لحزب الله، واستخدامها شركة علاقات لقبول دفعة نقدية كبيرة لمحو بصمات الدوحة في تقديم مساعدات عسكرية مادية لحزب الله.

ويملك جايسون ملف وثائق يثبت تمويل قطر لحزب الله، حصل عليه إبان عمله في الدوحة كعميل سري لأحد أجهزة الاستخبارات، يتضمن معلومات عن صفقة سلاح اشترتها شركة قطرية من أوروبا الشرقية، لصالح «حزب الله».

استقطاب الشباب

واصل «موقع ديلي كوللر» الأمريكي حملته لكشف خبايا ومسارات الأموال القطرية في المدارس والجامعات والمراكز البحثية الأمريكية، ومساعي هذه الأموال في استقطاب الشباب، بالإضافة إلى التلاعب بتوجهات السلطات الأمريكية نفسها.

وقال كريج هولمان عضو جماعة الضغط الحكومية في الولايات المتحدة، إن مؤسسة قطر التعليمية لا تهتم بالمنح التعليمية فقط، بل لها مهام سياسية واسعة في الولايات المتحدة تهدف إلى التأثير في السياسة العامة، ما يستوجب مراقبة ما تبثه داخل المدارس الأمريكية

وأكدت «مباشر قطر» أن التقرير تناول بالنقد «مقطع فيديو دعائيًا»، شاركت في إنتاجه مؤسسة قطر، وقناة الجزيرة عام 2017، يحرض ضد الدول العربية التي فرضت المقاطعة على الدوحة، ويتساءل التقرير: ما علاقة المدارس الأمريكية بهذه المواد التحريضية؟.

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وأضاف التقرير إن هذا الفيديو يتجاوز الخطوط الحمراء، ويجب الكشف عن الوجه الحقيقي لمؤسسة قطر التعليمية، وقناة الجزيرة، وتسجيلهما كوكيلين أجنبيين لدولة قطر داخل الولايات المتحدة، بعدما زال عنهما زيف ادعاء الحياد والأعمال الخيرية.

غسيل أموال

وكشفت وثائق دعوى قضائية في نيويورك عن تورط أكبر مؤسسة خيرية في قطر وبنوك قطرية بعمليات غسيل أموال لحساب جماعتي الجهاد وحماس المصنفتين على لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وذكر موقع «واشنطن بيكون» أن مجموعة من أهالي ضحايا هجمات الجهاد المدعومة من إيران وحماس تقدموا بالدعوى ضد مؤسسة قطر إلى جانب مصرف الريان وبنك قطر الوطني.

وأقام الدعوى المحامي الأمريكي ستيفن بيرل، الذي رفع العديد من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب نيابة عن عائلات الضحايا، ومن بين موكليه عائلة تايلور فورس، وهو جندي أمريكي قتلته حماس عام 2016.

حماس والجهاد

وزعت مؤسسة قطر ما لا يقل عن 28 مليون دولار على التنظيمات التابعة لها في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2015.

وأشارت وثائق الدعوى إلى أن مؤسسة قطر الخيرية تحوّل أموالًا إلى حركتي حماس والجهاد في فلسطين منذ عام 2013، وتحوّل الأموال إلى حسابات المؤسسة في بنك فلسطين والبنك الإسلامي في رام الله، حيث يتم توزيع الأموال بعد ذلك على قيادات وأفراد حماس والجهاد.

وقدّم مصرف الريان وبنك قطر الوطني الخدمات المصرفية لقيادة حماس العاملة خارج قطر. وتأتي الدعوى وسط تحقيقات جارية في الكونجرس حول دعم قطر للفصائل الإرهابية وغيرها من الميليشيات المعادية للولايات المتحدة. ويخضع مصرف الريان حاليًا للتدقيق في بريطانيا بدعوى مساعدته لمؤسسة قطر الخيرية في إرسال أموال إلى حماس والجهاد في فلسطين.

دعم الإخوان

يتورط النظام القطري في دعم منظمات حقوقية ومراكز أبحاث في أوروبا تابعة لجماعة الإخوان، آخر تلك الأدلة، وثائق برلمانية نمساوية تكشف أن قطر تمول أنشطة ومؤسسات الإخوان في أوروبا، لافتة إلى أن وجود الجماعة الإرهابية في النمسا يثير الريبة.

وذكرت وثيقة مؤرخة بـ6 فبراير 2015 أن جماعة الإخوان تغلغلت في المجتمعات الأوروبية، ومن بينها النمسا خلال العقود الماضية، وتملك شبكة واسعة من المؤسسات والوكالات التي تثير أنشطتها الريبة.

وفي 25 مارس من العام نفسه، أرسلت الداخلية النمساوية مذكرة للبرلمان النمساوي حول مراقبة مؤسسات الإخوان. وحذرت الداخلية النمساوية في المذكرة من أنها «لا تملك أساسًا قانونيًا لوضع مؤسسات الإخوان تحت رقابة الأجهزة الأمنية»، في إشارة إلى أن التفويض القانوني لهيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» في النمسا يقتصر على تنظيمات اليمين المتطرف، ولا يمتد ليشمل مؤسسات ومساجد التنظيمات الأخرى.

أنشطة في أوروبا

وقال لورينز فدينو، مدير مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، والباحث الذي أعد تقرير الاستخبارات النمساوية عن نفوذ الإخوان في 2014، إنه «فيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فعلى الرغم من صعوبة إثباته بشكل قاطع، فإن هناك دلائل واضحة على تلقي الإخوان في النمسا وفي أوروبا بشكل عام تمويلًا من قطر وتركيا».

وهناك أيضًا شيكات صادرة من «جمعية قطر الخيرية»، التي تتخذها الدوحة ستارًا لتمويل الجماعات الإرهابية والتي وضعتها دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، ضمن قوائم الإرهاب، إلى شخصيات تابعة للإخوان لتدشين ما يسمى بمراكز إسلامية، ففي 8 نوفمبر 2011، وجّهت مؤسسة قطر خطابًا إلى جمعية «ابن رشد»، تبلغها أنه تمّ تحويل مبلغ 88 مليون يورو إلى حساب الجمعية في فرنسا لاستكمال أنشطتها في الخارج.

ستار للإرهاب

قال الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية مصطفى حمزة لـ«اليوم»: قطر اتخذت من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ستارًا لتمويل الجماعات الإرهابية في الوطن العربي وأوروبا والولايات المتحدة، ورصدنا في مصر العديد من هذه الجمعيات التي تعمل على استغلال البسطاء وتوجيه أفكارهم في مقابل منحهم المال، وظهر ذلك جيدًا في الفترة التي سبقت صعود تنظيم الإخوان للحكم، حيث موّلت قطر جمعيات خيرية تابعة للإخوان لكسب أكبر عددٍ من الأصوات، سواء في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وللأسف حققت مبتغاها قبل سقوط حكم الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013.