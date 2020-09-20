ترامب يتعهّد بإسراع تعيين خلف لـ"غينسبورغ" مرجحا امرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بالإسراع في تعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ، عميدة قضاة المحكمة العليا التي توفيت، الجمعة، مرجّحا اختيار امراة للمنصب.



وقال ترامب في تصريحات صحفية، من واشنطن: "سنسمي مرشّحا قريبا جدا، وعلى الأرجح سيقع الاختيار على امرأة".

ويشكل شغور منصبها فرصة للرئيس لقلب الأرجحية في المحكمة التي تميل تاريخيا إلى اليمين نحو غالبية محافظة.

ويتوقع في حال تسمية ترامب لبديل أن تتم المصادقة عليه بسرعة قياسية في مجلس الشيوخ.

وكانت غينسبورغ توفيت عن عمر ناهز 87 عاما بعد معركة مع سرطان البنكرياس.

ولعبت غينسبورغ دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق المرأة في بداية حياتها المهنية، وكانت قوة تقدمية مؤثرة داخل المحكمة العليا كزعيمة لتحالف يميل إلى اليسار وسط غالبية محافظة من القضاة.

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وخدمت غينسبورغ المولودة في بروكلين في نيويورك عام 1933 في المحكمة العليا لمدة 27 عاما.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وفق البيان "خسرت أمتنا عالمة حقوقية ذات قامة تاريخية".

وأضاف "فقدنا في المحكمة العليا زميلة نعتز بها. اليوم نحزن، ولكننا على ثقة بأن الأجيال القادمة ستتذكر روث بادر غينسبورغ كما عرفناها، مدافعة حازمة عن العدالة بلا كلل".

وأشاد ترامب بـ"الحياة الرائعة" التي قادتها غينسبورغ بعد أن وصله نبأ وفاتها من صحافيين خلال مشاركته في مهرجان انتخابي في مينيسوتا.

وأعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض أنه سيتم تنكيس العلم الأمريكي تكريما للقاضية الراحلة.