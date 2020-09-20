شكرا لقرائتكم بومبيو: دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء الجمعة، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ،
وأضاف بومبيو أن واشنطن تتعهد بمعاقبة من يخرق العقوبات على إيران.
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