شكرا لقرائتكم ترمب عن اتفاق تيك توك وأوراكل: رائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت بـ"الرائع" الاتفاق المبدئي الذي يمكن أن يتيح لشركتي "وولمارت" و"أوراكل" إبرام شراكة تقنية في الولايات المتحدة مع "تيك توك"، التي يسعى سيّد البيت الأبيض إلى حظرها بسبب مخاوف أمنية.

وقال ترمب "أعتقد أنها ستكون صفقة رائعة"، وأضاف "لقد أعطيت هذه الصفقة مباركتي. إن حصلتا عليها سيكون ذلك رائعا، وإن لم تحصلا عليها فلا بأس".

وأكد تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة السبت أنه أعدّ اتفاقا مع شركة أوراكل لتكون المزود التقني له في الولايات المتحدة وشركة وولمارت لتكون الشريك التجاري، قبل يوم من سريان حظر فدرالي على الشركة الصينية التي تملك التطبيق.

Advertisements

وقال متحدث باسم تيك توك الذي تملكه شركة "بايت دانس" لفرانس برس "نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الاميركية وينهي التساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة".

وأضاف المتحدث أن أوراكل سوف تصبح "المزود التقني الموثوق المسؤول عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الاميركي بالكامل"، مضيفا "نحن حاليا نعمل ايضا مع وولمارت على شراكة تجارية".

وكانت الولايات المتحدة قد حظرت تنزيل تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة الصيني الرائج على خلفية اعتباره تهديدا للأمن القومي، ما أدى إلى نزاع متصاعد مع الصين حول التكنولوجيا.

ويستخدم حوالي 100 مليون أميركي تطبيق تيك توك. وقد عبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.