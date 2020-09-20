إصابات كورونا عربياً تتجاوز 1.5 مليون حالة.. 58% منهم في 4 دول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

جاوز عدد إصابات فيروس كورونا المُستجدّ في الدول العربية، مليون ونصف المليون حالة، بعد تسجيل 12 ألفاً و700 إصابة جديدة، ليوم 19 سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و508 آلاف و185 حالة، في حين حصد الوباء أرواح 213 حالة جديدة، بلغت معها حصيلة الوفيّات 27 ألفاً و491 حالة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ومن بين 22 دولة عربية؛ سجّلت 4 دول هي: السعودية والعراق وقطر ومصر، نحو 870 ألف إصابة، من إجمالي الإصابات، بنسبة بلغت نحو 58%، علماً بأن الثلاثي: "العراق، السعودية، مصر"، سجّلوا وحدهم 18 ألفاً و699 حالة وفاة، بنسبة بلغت 68% من إجمالي حصيلة الوفيّات.

ولم تسجّل كلّ من عمان والسودان وجيبوتي وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة، ليوم 19 سبتمبر.