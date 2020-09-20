اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 38 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، اليوم الأحد، رحلاتها إلى 38 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، تورنتو، بغداد، نادجمينا، الرياض، لندن، ميلانو، باريس، روما، أبوجا، فرانكفورت، امستردام، برلين، الدمام، الخرطوم، بيروت، الشارقة، واشنطن و3 رحلات جوية لكل من دبي وجدة ورحلتين لكل من أبوظبي وأسطنبول و6 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، طابا والأقصر، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوي.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.