الآن.. اعرف نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية. وقالت وفق بيان: على أبنائنا الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم، علما بأنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية منخلال الموقع وسيتم إرسال الكشوف النهائية إلى الكليات والمعاهد حتى يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم. لمعرفة النتيجة اضغط هنا:

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