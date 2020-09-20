البرازيل تسجل 33057 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ساو باولو - (د ب أ)

بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا 4 ملايين و528 ألفًا و240 إصابة، من بينها 33057 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع وزارة الصحة على الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس السبت.

وسجلت البلاد إجمالي 136 ألفًا و532 حالة وفاة بكورونا، منها 739 حالة وفاة في آخر 24 ساعة.