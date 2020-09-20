وزير التعليم: السماح للمدارس الخاصة حضور الطالب 5 أيام في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح للمدارس الخاصة التي ليس بها كثافة طلابية حضور الطالب 5 أيام خلال الأسبوع مع وجود الدراسة الأونلاين.

وأوضح شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" على فضائية القاهرة والناس، أن المدارس التي لديها القدرة وتستطيع أن تلتزم بالإجراءات الاحترازية والصحية وبها أعداد قليلة، لا مانع من الحضور طول الأسبوع، قائلًا: "خير وشيء كويس جدًا"، مؤكدًا أن الأون لاين والماتيريال مادة إضافية للطالب.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن كورونا هي من اضطرتنا إلى الحضور يومين أو ثلاثة فقط، وليس حق مكتسب للطالب بالغياب أو عدم الحضور.