إرسال طرد يحتوي على مادة الريسين السامة للبيت الأبيض

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية وصحيفة "نيويورك تايمز" أنه تم إرسال طرد يحتوي على مادة الريسين السامة، التى يمكن أن تكون مميتة إلى البيت الأبيض. وقالت شبكة "سي إن إن" إن الطرد كان مرسلا إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، بينما قالت الصحيفة إن الطرد تم شحنه من كندا. واستشهد المصدران بمسؤولي إنفاذ القانون. ولم ترد أنباء عن أن أحدا قد أصابه ضرر. وذكرت شبكة "سي إن إن" إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، وهو الهيئة التي تحمي كبار المسؤولين، يجري تحقيقات ويطمئن أيضا على الإجراءات الخاصة بشخصيات أخرى تخضع للحماية، لمعرفة ما إذا تم إرسال طرود أخرى أيضا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مادة الريسين لاستهداف البيت الأبيض. ولم يعلق البيت الأبيض بعد على التقارير.