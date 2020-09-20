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آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2020 11:45 مساءً
إصابة 5 مدنيين بمقذوف حوثي على جازان
اعلن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان عن إصابة 5 مدنيين بسقوط مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثي.
وأوضح العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط المقذوف الذي أدى إلى تضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا، كما نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية، المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتم نقل المصابين للمستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وفق ما نقلت “واس”.
ودأبت الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض وتدمير معظمها.
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