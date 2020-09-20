شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يتراجع عن قرار حظر «تيك توك» في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه "سيبارك" الاتفاق مع شركة أوراكل بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.
ويستخدم حوالي 100 مليون أمريكي تطبيق تيك توك. وعبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.
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