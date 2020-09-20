خارجية جنوب افریقیا توجه صفعة للخليجيين وتحدد موقفها من القضية الفلسطينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



في الوقت الذي تتجه فيه البلدان الخليجية للتطبيع مع العدو الاسرائيلي، أكد وزير خارجية جنوب افریقیا ناليدي باندور دعم بلاده لاهداف القضية الفلسطينية.

وقال باندور، في اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، أن جنوب افريقيا تدعم اهداف فلسطين لغاية تأسيس وطن مستقل وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد ثبات موقف بلاده تجاه قضية فلسطين ودعم بلاده الكامل للفلسطينيين.

ونوه الى ان الشعب الفلسطيني الوحيد القادر على التحدث باسمه والدخول في مفاوضات مع الآخرين.

وشدد ان بلاده ترفض اي مشروع لايأخذ بنظر الاعتبار حكومة فلسطين وان أي مشروع لايعترف رسميا بحقوق الفلسطينيين لن يفضي الى النجاح.