شكرا لقرائتكم خبر عن صراعات وفضائح أخلاقية تضرب الإخوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذبيحةٍ تنازع الموت وتلفظ أنفاسها الأخيرة، يتخبط قيادات الإخوان ببعضهم البعض، كاشفين فضائحهم أمام الجميع. فالهارب محيى عيسى أحد القيادات التاريخية بالتنظيم الإرهابى شن هجومه على محمود حسين أمين عام الجماعة الذى تم عزله، مطالبا بمحاكمته لتورطه فى عمليات سرقة ونهب وجرائم أخلاقية داخل الجماعة، واصفا إياه بـ"اللا أمين".

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أما عصام تليمة القيادى الإخوانى الهارب، فهاجم إدارة محمود عزت لشئون الجماعة ليكشف أنه لم يكن يدير أو يحكم لأن التنظيم يدار من الخارج.

أما سليم عزوز أحد الموالين للإخوان، فهاجم التنظيم وقياداته بقوله: "الإخوان.. تمخض الجبل فولد فأراً ميتاً"ولم يكتف بذلك بل رأى أن الاهتمام بتصفح البريد الإلكترونى أهم بكثير من تضييع الوقت فى متابعة أخبار الجماعة.