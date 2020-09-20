شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يشرح كيف نجحت مصر فى تحسين صورتها عالمياً بملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية نجحت فى تحسين الصورة عالمياً فيما يخص ملف حقوق الإنسان، موضحاً أن الدولة توفر حزمة من الخدمات الأساسية للمواطنين في الكثير من مجالات الحياة، ومنها الحملات الطبية.

وأضاف سعدة، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان والدولة نجحت في تنفيذها، كما أن الدولة نجحت في حماية مصالحها.

وأكمل حافظ أبو سعدة، أن مصر ترسخ أقدامها فى علاقاتها مع المجمع الدولي وتعي مصالحها جيداً، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية تعمل على شيطنة الفكر والوعي للمواطن المصرى.

بعد مرور أقل من أسبوع على فوز المرشح المصري لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نجحت الدبلوماسية المصرية فى تحقيق نصر آخر لمصر، حيث تم انتخاب المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم فى عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك يوم أمس الخميس.