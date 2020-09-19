الرئيس الأمريكي ترامب يتوقع.. الكويت ثالث الدول الخليجية ستعلن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع تطبيع الكويت علاقاتها مع إسرائيل قريبا، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من الكويت بهذا الشأن.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الرئيس ترامب قبل لقائه الجمعة نجل أمير الكويت، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قال إن الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع إسرائيل.

وحسب المصدر داته، فإن الشيخ ناصر لم يتحدث إلى الصحفيين، كما أن السفارة الكويتية لم ترد على طلب للتعليق على تصريح ترامب.

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وقرر ترامب، منح وسام الاستحقاق العسكري بدرجة القائد العام، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدوره في حل النزاعات وتجاوز الانقسامات في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض في بيان أمس الجمعة، إن النجل الأكبر للأمير، سيتسلم الجائزة نيابة عن والده خلال حفل خاص، بحسب شبكة “أي بي سي نيوز” الأمريكية.

وفي 13 غشت الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر الجاري، حيث جرى الثلاثاء الماضي توقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.