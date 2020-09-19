وفيات كورونا تقترب إلى مليون ضحية والإصابات تتجاوز 30 مليون عبر العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 953,025 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية شهر دجنبر الماضية، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم السبت.

وسج لت رسميا أكثر من 30,556,040 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 20,629,000 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

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وسجلت، أمس الجمعة، 5813 وفاة جديدة و331,948 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة هي الهند (1247 وفاة جديدة) والولايات المتحدة (880) والبرازيل (858).

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 198.597 وفاة من أصل 6.725.044 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 2.556.465 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 135.793 وفاة من أصل 4.495.183 إصابة، ثم الهند مع 85,619 وفاة (5,308,014 إصابة) والمكسيك مع 72,803 وفاة (688,954 إصابة) وبريطانيا مع 41,732 وفاة (385,936 إصابة).