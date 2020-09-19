عاجل.. ترامب ينجو من محاولة اغتيال بـ"الريسين" السام

عاجل.. ترامب ينجو من محاولة اغتيال بـالريسين السام

السبت 19 سبتمبر 2020

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، أن قوات إنقاذ القانون اعترضت طردا يحتوي على مادة الريسين السامة كان موجها إلى الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقًا لاثنين من مسؤولي إنفاذ القانون.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين. وكما تم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض.

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ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولي إنفاذ القانون قولهم إن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية يحققان في أمر هذه الحزمة السامة، التي كانت موجهة إلى ترامب وتحتوي على مادة الريسين السامة.

و"الريسين" هو مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في مؤامرات الإرهاب.

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، أو حبيبات أو حمض، وحال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى وفي النهاية الموت بانهيار الدورة الدموية.