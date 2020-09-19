شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد خدعة».. مظاهرة مناهضة للإغلاق في لندن والان نبدء بالتفاصيل
وجاء الاحتجاج ، الذي أدى إلى اعتقال 32 شخصًا ، في الوقت الذي يدرس فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون ما إذا كان سيعيد فرض بعض قيود الإغلاق في جميع أنحاء إنجلترا.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "كوفيد خدعة" و "جسدي خياري: لا للأقنعة الإلزامية"، بالإضافة إلى هتافات للشرطة: "اختر جانبك".
وقالت الشرطة إن المتظاهرين تلقوا أوامر بمغادرة ميدان ترافالغار على أساس أن المظاهرة تعرض المشاركين وغيرهم من الجمهور للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر «كوفيد خدعة».. مظاهرة مناهضة للإغلاق في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.