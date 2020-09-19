شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد خدعة».. مظاهرة مناهضة للإغلاق في لندن والان نبدء بالتفاصيل

تجمع أكثر من ألف شخص في وسط لندن أمس السبت، للاحتجاج على إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا قبل فض الشرطة للحدث.

وجاء الاحتجاج ، الذي أدى إلى اعتقال 32 شخصًا ، في الوقت الذي يدرس فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون ما إذا كان سيعيد فرض بعض قيود الإغلاق في جميع أنحاء إنجلترا.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "كوفيد خدعة" و "جسدي خياري: لا للأقنعة الإلزامية"، بالإضافة إلى هتافات للشرطة: "اختر جانبك".

وقالت الشرطة إن المتظاهرين تلقوا أوامر بمغادرة ميدان ترافالغار على أساس أن المظاهرة تعرض المشاركين وغيرهم من الجمهور للخطر.