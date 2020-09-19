اخبار العالم

إيقاف 85 مهاجرًا وإنقاذ 13 آخرين بالجزائر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 85 مهاجرًا وإنقاذ 13 آخرين بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت وحدات الأمن الجزائري 85 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات متفرقة بمناطق على اليابسة بمحافظة مستغانم شمال غرب البلاد.

وأفاد الأمن الجزائري بمحافظة مستغانم أمس، أن وحداتها أحبطت خلال الساعات الماضية عدة محاولات لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، لافتة إلى حجز 7 قوارب مجهزة بمحركات كانت معدّة للإبحار، ومبالغ مالية كانت بحوزة المهاجرين.

من جهة أخرى أنقذت وحدات من حرس الحدود البحري الجزائري 13 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب تائهين وسط البحر منذ ثلاثة أيام على بعد 75 كيلومتر شرق مستغانم ، في محاولة للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 85 مهاجرًا وإنقاذ 13 آخرين بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا