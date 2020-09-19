شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 49 ألف إصابة و983 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 49,575 إصابة مؤكدة و983 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,706,374 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 198,099 حالة وفاة.

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