شرط ذي قار تعلن تحديد العجلة التي اختطفت الناشط سجاد

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الاحد، عن تحديد العجلة التي اختطفت الناشط سجاد.
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "استجابة الاجهزة الأمنية كان سريعاً بعد وقوع حادث اختطاف الناشط سجاد"، مشيرة الى " تحديد العجلة التي اختطفت الناشط".
ودعت القيادة، المتظاهرين، الى "التعاون مع الاجهزة الامنية لتهدية الاوضاع".
وكان مصدر محلي في محافظة ذي قار قد افاد في وقت مبكر من، اليوم الاحد، بقيام متظاهرين بقطع جسرين في مدينة الناصرية بعد اختطاف احد الناشطين.
ودعت القيادة، المتظاهرين، الى "التعاون مع الاجهزة الامنية لتهدية الاوضاع".
وكان مصدر محلي في محافظة ذي قار قد افاد في وقت مبكر من، اليوم الاحد، بقيام متظاهرين بقطع جسرين في مدينة الناصرية بعد اختطاف احد الناشطين.
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