بعد اختطاف احد الناشطين.. متظاهرون يقطعون جسرين في الناصرية

افاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، الاحد، بقيام متظاهرين بقطع جسرين في مدينة الناصرية بعد اختطاف احد الناشطين.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "المتظاهرين في مدينة الناصرية اقدموا على قطع جسري النصر والزيتون في المدينة"، مبينا ان "المتظاهرين حرقوا الاطارات قرب الجسرين".
واضاف ان "ذلك جاء بعد اختطاف احد الناشطين في المدينة".
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