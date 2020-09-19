الخليج 365 - أيانلي عبدي/مقديشوالأحد 2020/9/20 12:38 ص بتوقيت أبوظبي
شن الجيش الصومالي، السبت، عملية عسكرية على حركة الشباب الإرهابية لمطاردتها من مناطق تسيطر عليها بمحافظة غلغدود، وسط البلاد، بولاية غلمدغ .
جاءت العملية بعد شن "الفرقة 21" من الجيش الصومالي هجمات على بلدتي مير دوغل وعيل علي مري الواقعتين على بعد 20 كم جنوب شرقي، عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب.
وأفاد مراسل ”الخليج 365” أن العملية العسكرية استهدفت مواقع يتمركز فيها مسلحو حركة الشباب وتمكنت القوات من طرد المليشيات من تلك البلدات.
ووقعت خسائر بشرية من الجيش والمليشيات رغم أن السلطات الرسمية لم تعلق بعد على العملية العسكرية.
وتسعى القيادات العسكرية في الصومال على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع القوات الأفريقية "أميصوم "وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" إلى كبح مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
مؤخرا، كثفت القوات المشتركة (صومالية، أمريكية و أفريقية) عملياتها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يحرر بلدات بوسط الصومال من "الشباب" الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.