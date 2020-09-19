الجيش يحرر بلدات بوسط الصومال من "الشباب" الإرهابية

شن الجيش الصومالي، السبت، عملية عسكرية على حركة الشباب الإرهابية لمطاردتها من مناطق تسيطر عليها بمحافظة غلغدود، وسط البلاد، بولاية غلمدغ .

جاءت العملية بعد شن "الفرقة 21" من الجيش الصومالي هجمات على بلدتي مير دوغل وعيل علي مري الواقعتين على بعد 20 كم جنوب شرقي، عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب.

وأفاد مراسل ”الخليج 365” أن العملية العسكرية استهدفت مواقع يتمركز فيها مسلحو حركة الشباب وتمكنت القوات من طرد المليشيات من تلك البلدات.

Advertisements

ووقعت خسائر بشرية من الجيش والمليشيات رغم أن السلطات الرسمية لم تعلق بعد على العملية العسكرية.

وتسعى القيادات العسكرية في الصومال على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع القوات الأفريقية "أميصوم "وقيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" إلى كبح مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

مؤخرا، كثفت القوات المشتركة (صومالية، أمريكية و أفريقية) عملياتها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.