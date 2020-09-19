واشنطن تعيد فرض العقوبات على إيران نهاية الأسبوع

تعتزم الولايات المتحدة الإعلان نهاية الأسبوع الجاري عن إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.



وقال إيليوت أبرامز، موفد الرئيس دونالد ترامب الخاص بالملف الإيراني، إن "كافة عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستكون سارية من جديد في نهاية الأسبوع".

ورُفعت العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي، بعدم حيازة السلاح النووي.

إلا أن ترامب يعتبر هذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه الرئيس باراك أوباما غير كاف، وسحب الولايات المتحدة منه عام 2018 وأعاد فرض أو تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.

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وتقول الخارجية الأمريكية، إن حظر الأسلحة سيُمدد "لمدة غير محددة"، والكثير من الأنشطة المرتبطة بالبرنامجين الإيرانيين النووي والبالستي ستصبح خاضعة للعقوبات على المستوى الدولي، وستقوم الولايات المتحدة بكل ما يلزم لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها".





وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية: "سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وننتظر من كل أمة أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن".

وقد تثير هذه النقطة بالذات في الملف توتراً جديداً، إذ إن ترامب قد يعلن عن عقوبات ثانوية بحق كل دولة أو كيان ينتهك العقوبات الأممية، عبر عرقلة الوصول إلى السوق والنظام المالي الأمريكيين.

وفي رسالة مشتركة وجهتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الجمعة إلى رئاسة المجلس الأمن واطلعت عليها فرانس برس، جاء أنّ "أي قرار أو إجراء بنية إعادة" العقوبات "لن يكون له أي أثر قانوني".