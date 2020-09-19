الدفاع المدني السعودي: إصابة 5 مدنيين نتيجة إطلاق مليشيا الحوثي مقذوف عسكري على منطقة جازان المزيد

أطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء السبت، مقذوفا تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان السعودية.

وبحسب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، فإن المقذوف أسفر عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى.





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وقال الغامدي، في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن جميع حالات المصابين مستقرة، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

ودأبت المليشيا الحوثية الإرهابية على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بصواريخ أو مقذوفات أو طائرات مسيرة، والتي غالبا ما تسقطها الدفاعات السعودية.

وخلال أشهر أغسطس/ آب ويوليو/تموز الماضي، اعترضت قوات التحالف ودمرت عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان السعوديتين.