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سي أن أن: الأجهزة الأمنية أكدت عدم وجود خطر على ترمب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

سي أن أن: الأجهزة الأمنية أكدت عدم وجود خطر على ترمب

متابعات_ الخليج 365

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية  إن الأجهزة الأمنية أكدت عدم وجود خطر على الرئيس الأمريكي ترامب.

 

وقد ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، أنه تم اعتراض حزمة تحتوي على مادة الريسين السامة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب من قبل سلطات إنفاذ القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

 

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ونقلت الشبكة الأمريكية نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية يحققان في أمر هذه الحزمة السامة التي كانت موجهة إلى ترامب وتحتوي على مادة الريسين السامة.

 

وتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين، بعد أن جرى فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى البيت الأبيض.

 

ومادة الريسين هو مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع، التي تم استخدامها في العمليات الإرهابية.

 

ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو دخان، وفي حال ابتلاعه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، ثم يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.

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