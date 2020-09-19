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شاهد.. أهالي محافظة الفيوم المصرية يوجهون الشكر  للدكتور مصطفى ثابت على خدماته: "خدوم وابن أصول"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

شاهد.. أهالي محافظة الفيوم المصرية يوجهون الشكر  للدكتور مصطفى ثابت على خدماته:

متابعات_ الخليج 365

تم رصد لحظة توصيل الخطوط الأرضية لعدد من المنازل في قرية الروبيات بمركز طامية بمحافظة الفيوم المصرية، اليوم، لتوصيل خدمة الإنترنت الأرضي.

 

 

وأشرف على أعمال التوصيل، المهندس المصري جمال الجبالي مدير عام قطاع الاتصالات بالفيوم المصرية، المهندس المصري أحمد عباس رئيس قطاع شمال الصعيد، وعمر حسين مدير الشؤون الخارجية بطامية المصرية، وعدد من الفنيين والمسؤولين المختصين.

 

وأشاد أهالي القرية بما يتم من إنجازات وأعمال خدمية في قريتهم، موجهين الشكر إلى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر المصرية، والمرشح لعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة "طامية وسنورس"، لما يبذله من جهود وأعمال خدمية من أجل المواطنين في القرية دائمًا.

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وأكد الأهالي ان الدكتور مصطفى ثابت، يقدم الخدمات لكل من يطرق عليه بابه ولم يتأخر على أي محتاج في مساعدة الفقراء والبسطاء قائلين: "خدوم وابن أصول".

 

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