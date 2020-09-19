وزير الصحة الجزائري يدعو المشككين لزيارة المستشفيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد من التراخي في التصدي لفيروس كورونا المستجد، على الرغم من التحسن اللافت في الوضع الوبائي. ودعا المشككين في الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة بخصوص تطور جائحة كورونا في الجزائر، إلى زيارة المستشفيات والتأكد من الوضع، لافتا إلى أن تحسن الوضع الصحي في البلاد دفعهم إلى إقرار العودة للعمل العادي الذي سبق انتشار فيروس كورونا.

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