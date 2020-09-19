شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة الجزائري يدعو المشككين لزيارة المستشفيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودعا المشككين في الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة بخصوص تطور جائحة كورونا في الجزائر، إلى زيارة المستشفيات والتأكد من الوضع، لافتا إلى أن تحسن الوضع الصحي في البلاد دفعهم إلى إقرار العودة للعمل العادي الذي سبق انتشار فيروس كورونا.
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