قوات عراقية تهاجم داعش بدعم طيران التحالف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت قوات عراقية مشتركة يتقدمها جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من طيران التحالف الدولي أمس، هجوما على أحد أهم معاقل عناصر تنظيم داعش شمال تكريت «170 شمال بغداد».

وقال العقيد محمد البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين «إن القوات المشتركة شرعت أمس، بهجوم على منطقة زور جزيرة الذي يعد أحد أهم معاقل عناصر داعش في المحافظة».

وأضاف أن «الهجوم بدأ بقصف جوي من طائرات التحالف الدولي والمروحيات العراقية، وأن سحب الدخان المنبعث من الأماكن المقصوفة غطت سماء المنطقة».

وأوضح أن «القوات المشتركة شرعت بالتوغل بحذر في المنطقة بعد تفجير عدد من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر داعش عند مداخل المنطقة».

وتعد منطقة زور گنعوص، وهي مجموعة جزر في نهر دجلة تغطيها نباتات كثيفة، من المعاقل المهمة في شمال محافظة صلاح الدين ينطلق منها المسلحون لتنفيذ عمليات في المحيط القريب وتحتوي على طرق وعرة تربطها بمنطقة الجزيرة الغربية المؤدية إلى الحدود السورية العراقية.