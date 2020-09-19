إثيوبيا تتهم 24 معارضا بالإرهاب

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ومن المقرر أن يمثل المشتبه فيهم أمام القضاء غدا. ويتمتع جوار، وهو قطب إعلامي تحول للسياسة بدعم هائل، ولا سيما من الشباب في منطقة أوروميا.
وكان ناقدا شرسا لرئيس الوزراء أبي أحمد بسبب تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس الماضي، وذلك من بين أشياء أخرى.
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