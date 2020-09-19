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إثيوبيا تتهم 24 معارضا بالإرهاب

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- بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مكتب النائب العام الإثيوبي أنه تم توجيه اتهامات بالإرهاب وأنشطة إجرامية أخرى للناشط المعارض البارز جوار محمد و23 آخرين، وتتعلق الاتهامات بالعنف الذي اندلع في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا المضطربة، بعدما تم إطلاق النار على المغني الشهير هاشالوا هونديسا ولقي حتفه في العاصمة في 29 يونيو.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه فيهم أمام القضاء غدا. ويتمتع جوار، وهو قطب إعلامي تحول للسياسة بدعم هائل، ولا سيما من الشباب في منطقة أوروميا.

وكان ناقدا شرسا لرئيس الوزراء أبي أحمد بسبب تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس الماضي، وذلك من بين أشياء أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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