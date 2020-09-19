شكرا لقرائتكم خبر إثيوبيا تتهم 24 معارضا بالإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مكتب النائب العام الإثيوبي أنه تم توجيه اتهامات بالإرهاب وأنشطة إجرامية أخرى للناشط المعارض البارز جوار محمد و23 آخرين، وتتعلق الاتهامات بالعنف الذي اندلع في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا المضطربة، بعدما تم إطلاق النار على المغني الشهير هاشالوا هونديسا ولقي حتفه في العاصمة في 29 يونيو.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه فيهم أمام القضاء غدا. ويتمتع جوار، وهو قطب إعلامي تحول للسياسة بدعم هائل، ولا سيما من الشباب في منطقة أوروميا.

وكان ناقدا شرسا لرئيس الوزراء أبي أحمد بسبب تأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أغسطس الماضي، وذلك من بين أشياء أخرى.