400 خيمة يحملها الجسر الجوي السعودي للسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقام فريق المركز أمس بتوزيع 200 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية، بالإضافة إلى مساعدات غذائية للأسر القاطنة في مناطق المسعودية، والجديد، والثورة بمحلية الكاملين التابعة لولاية الجزيرة، ووزع 200 خيمة أخرى في مناطق قوز بدر، والمتمة التابعتين لولاية نهر النيل، في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

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