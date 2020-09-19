تقدم في ملف رفع السودان من قائمة الإرهاب

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ونقل موقع الراكوبة نيوز الإخباري السوداني أمس عن عقارب قولها إنّ هناك تقدّما كبيرا في هذا الملف حتى اللحظة، وأضافت «أنا عضو في لجنة التفاوض التي تبذل جهودا كبيرة من أجل رفع اسم السودان من القائمة، وأؤكد أن هناك تقدما كبيرا»، معربة عن أملها في أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة ممكنة.
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