تقدم في ملف رفع السودان من قائمة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن، أميرة عقارب، عن إحراز تقدم كبير في مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقل موقع الراكوبة نيوز الإخباري السوداني أمس عن عقارب قولها إنّ هناك تقدّما كبيرا في هذا الملف حتى اللحظة، وأضافت «أنا عضو في لجنة التفاوض التي تبذل جهودا كبيرة من أجل رفع اسم السودان من القائمة، وأؤكد أن هناك تقدما كبيرا»، معربة عن أملها في أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة ممكنة.

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