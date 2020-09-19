صور.. محافظ القليوبية يقود لحمة لإزالة التعديات على الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية، شملت المرور على العديد من القطاعات والمشروعات الجاري تنفيذها والمرور على الشوارع؛ لتفقد مستوى النظافة وحالات الإشغال.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها.

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بدأ المحافظ جولته بتفقد محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، ووجه بتكثيف أعمال النظافة بالقطاع الذي يقع في نطاق المحافظة والاهتمام بالأشجار والنخيل ومتابعة الري الدوري لها ومراعاة المظهر الحضاري، ومراجعة أعمال الإنارة وعمل الصيانة اللازمة.

ووجه المحافظ، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بسرعة التنسيق مع المواطنين لدهان واجهات العمارات والمبان الحكومية التي تطل وواجهتها على طريق شركات البترول.

كما توجه المحافظ خلال الجولة لمدينة الخصوص، وتابع أعمال طلاء عدد من العمارات التي تقع على الطريق الدائري، وشدد على رئيس المدينة ضرورة التزام الأهالي بطلاء واجهات العقارات مراعاة للوجه الحضاري والجمالي للمدينة.