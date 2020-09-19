المعارض الروسي نافالني ينشر صورة له وهو يمشي على قدميه

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ف ب)

نشر المعارض الروسي البارز لفلاديمير بوتين ألكسي نافالني، في منشور على حسابه على انستجرام صورة له وهو يمشي على قدميه وأضاف في هذا المنشور بأنه لا يزال يعاني من صعوبات عند استخدام هاتفه وصب الماء وصعود الدرج مثلاً. وكان المستشفى الذي يعالج فيه نافالني في برلين قد أعلن منذ خمسة أيام أن المعارض الروسي لم يعد بحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي.

نشر الزعيم الروسي المعارض أليكسي نافالني صورة على حسابه على انستجرام، اليوم السبت، ظهر فيها وهو ينزل على درج، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان مستشفى في برلين يعالج به أنه تخلى عن جهاز التنفس الصناعي وأصبح قادرًا على التنفس من دون مساعدة.

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وتعرض نافالني، أبرز منتقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوعكة صحية على متن طائرة متجهة إلى سيبيريا الشهر الماضي، ونقل جوًا إلى برلين وهو في غيبوبة.

وقال نافالني، في منشور على انستجرام، إنه يعاني من صعوبات في بعض الأمور مثل استخدام هاتفه وصب الماء وصعود الدرج. وقالت ألمانيا إن الفحوص المعملية التي أجريت في ثلاث دول أكدت تعرض نافالني للتسميم بغاز نوفيتشوك للأعصاب، وطلبت الحكومات الغربية من روسيا توضيحًا للأمر.

ونفى الكرملين أن تكون روسيا مسؤولة عن اعتلال صحة نافالني، وقال إنه لا يوجد دليل كاف على تسميمه، كما رفضت السلطات الروسية فتح تحقيق رسمي في القضية.