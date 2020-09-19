مصرع شخص أسفل عجلات القطار في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، أسفل عجلات القطار في مدينة بني سويف، اليوم السبت.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع "مصطفى.ع.أ" 29 عاما، مقيم قرية الشيخ طعمة التابعة لمركز بني سويف، أسفل عجلات القطار بمزلقان مديرية الأمن.
جرى نقل الجثة إلى المستشفى التخصصي، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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