العاصفة الاستوائية "بيتا" تقترب من تكساس ولويزيانا

محمد اسماعيل - القاهرة - بوسطن - (د ب أ)

أشارت توقعات خبراء الطقس، إلى أنه من المرجح أن تكتسب العاصفة الاستوائية "بيتا" التى تتحرك ببطء قوة لتصل إلى سرعة الإعصار، بينما تنعطف عبر غربي خليج المكسيك وساحل ولاية تكساس الأمريكية، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة حتى ولاية لويزيانا، فضلا عن هبوب رياح عاتية على حقول الطاقة البحرية الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقد تصل سرعة رياح عاصفة بيتا إلى 80 ميلاً (129 كيلومترًا) في الساعة بحلول يوم الاثنين المقبل، مما يجعلها إعصارًا من الفئة الأولى على المقياس المؤلف من خمس درجات، لدى اقترابها من كوربوس كريستي بولاية تكساس.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في تحذير اليوم السبت، إنه من المحتمل أن تصل العاصفة إلى اليابسة هناك ومن المحتمل أن تبقى بعيدة عن الشاطئ.

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من المتوقع أن يهب إعصار بيتا على طول الساحل باتجاه منطقة جالفستون-هيوستن، حيث يمكن أن يجتاح بأمطاره المصاحبة ليحدث فيضانات بالمناطق المنخفضة، وقد يهدد أجزاء من ساحل لويزيانا التي دمرها إعصار لاورا قبل شهر. ومن المحتمل أن يجلب بيتا أمطارًا يصل ارتفاعها إلى 12 بوصة (30 سنتيمترًا) على طول الساحل بينما ينجرف شمالاً.

ونقلت بلومبرج عن آرون كارمايكل، خبير الأرصاد الجوية لدى شركة "ماكسار" المتخصصة في التصوير بالأقمار الصناعية قوله: "إنها عاصفة بطيئة الحركة. ربما يكون مصدر القلق الأكبر هو هطول الأمطار".

وتم الإعلان عن حالة تأهب للأعاصير على طول ساحل تكساس، وعن حالة تأهب لارتفاع هبات العواصف تمتد من هناك إلى كاميرون بولاية لويزيانا، على بعد حوالي 500 ميل. ويشير التأهب لارتفاع هبات العواصف إلى احتمال غمر المياه للمناطق الداخلية بصورة تهدد الحياة.