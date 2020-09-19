الحرس الثوري: نعد خططًا لاحتلال القواعد الأمريكية بالمنطقة إذا فرضت علينا أية مواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن طهران، أعدت خططًا لاحتلال القواعد الأمريكية بالمنطقة إذا فرضت عليها أية مواجهة، لافتًا إلى أن أي عدوان أمريكي سيرد عليه بقصف القواعد الأمريكية كافة.

وقال سلامي، في لقاء للتلفزيون الرسمي الإيراني، نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أن أي "عدوان أمريكي سيتم الرد عليه بقصف القواعد الأمريكية كافة في المنطقة بشكل واسع ودقيق.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ومقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية منذ أشهر في بغداد.