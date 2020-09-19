محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:
أصيبت ربة منزل و4 أطفالها بتسمم، مساء اليوم السبت، إثر تناولهم طعام منزلي فاسدة، بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارًا من مستشفى دار السلام بوصول "بسمة.ح" 3 سنوات، وأشقائها "وليد" 5 سنوات، "محمد" 8 سنوات، "دينا" 7 سنوات، وأمهم "صفاء. ح" 35 عاما ويقيمون عزبة برهامي دائرة المركز مصابين بتسمم وقيئ مستمر، وجرى حجزهم بالمستشفى لتلقي العلاج.
وأفادت المصابة الخامسة حدوث إصابتها وأبنائها عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، ونفت الشبهة الجنائية.
حُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر أم وأطفالها.. تسمم 5 أشخاص إثر تناولهم "وجبة منزلية" في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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