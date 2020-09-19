الجزائر تُسجل 210 إصابات جديدة بكورونا

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد لـ49 ألفًا و623 مصابًا، والوفيات إلى 1665 حالة.
جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 34 ألفًا و923 حالة.
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 210 حالات إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة من
أضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 32 مريضًا بالعناية المركزة.
وتفرض السلطات الجزائرية حظر تجوال بسبب الكورونا من 11 مساءً إلى 6 صباحًا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تمامًا عن 30 ولاية أخرى.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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