أفغانستان: مقتل وإصابة 38 عنصرًا من طالبان في غارات جوية

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل نحو 30 عنصرا من طالبان وإصابة 8 آخرين جراء غارات جوية شمال البلاد، وذلك تزامنا مع مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة.
مساء اليوم السبت، أن مجموعة مسلحين تابعة لـ"طالبان" هاجمت اليوم القوات الحكومية في منطقة خان آباد بولاية قندوز شمال شرق البلاد، لكن العسكريين تمكنوا من "اعتراض الهجوم بالتوافق مع عمليات الدفاع النشطة".
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية
وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصرا من "طالبان" بينهم قياديان، إضافة إلى إصابة 8 مسلحين آخرين.
ولفتت الوزارة إلى أن الضربات لم تسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين، لكنها على علم بوجود تقارير حول ذلك وتجري تحقيقا بشأنها.
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