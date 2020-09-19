واشنطن تُشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الأمن الدولي وحظر انتشار الأسلحة ، كريستوفر فورد ، إلى العاصمة النمساوية فيينا،لحضور المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري .



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إن هذاالمؤتمر العام هو صانع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتألف من ممثلين من جميع الدول الأعضاء بالوكالة



وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تدعم الإسهامات الهامة للوكالة الدولية للطاقةالذرية تجاه السلام والأمن الدوليين والتطبيق السلمي للتكنولوجيا النووية .

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وأشارت إلى أن الوفد الأمريكي في المؤتمر العام ، سيسلط الضوء على التهديدات المستمرة التي تشكلها البرامج النووية الإيرانية والكورية الشمالية وأن إيران لديها تاريخ في المماطلة في التعاون مع الوكالة

الدولية للطاقة الذرية.



وأوضحت أن بلادها سوف تحث الدول على التضامن معها في العمل على إخلاء كورياالشمالية من الأسلحة النووية بشكل نهائي يتم التحقق منه بالكامل.



ونوهت أورتاجوس إلى أن واشنطن ستشجع جميع الدول الأعضاء على تنفيذ أعلى معايير اتفاقيات ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مع اعتبار تلك الاتفاقيات معياراعالميا جديدا، بما في ذلك الإمداد المسؤول بتكنولوجيا توليد الطاقة النووية.



وأكدت مواصلة بلادها تعزيز عمل الوكالة في مجالات السلم والأمن النوويين ودعمأنشطة الوكالة الدولية لتوسيع فوائد التطبيقات السلمية للطاقة النووية والعلوموالتكنولوجيا.