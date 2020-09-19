زيادة قياسية.. فرنسا تُسجل 13498 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل 13498 إصابة جديدة بفيروس كورونا في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وزادت الوفيات 26 حالة ليصل إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 31274 في حين بلغ إجمالي المصابين حتى الآن 442194 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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