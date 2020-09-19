تأييد إعلان استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا تأييدها إعلان قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي استئناف إنتاج النفط وتصديره، واصفة هذا الإعلان بأنه "خطوة شجاعة ومهمة لتخفيف العبء عن المواطن الليبي".

وأضافت في بيان على "فيسبوك"، أنها تدعو جميع دول العالم، لا سيما البعثة الأممية، إلى التعامل بـ"إيجابية مع هذا الإعلان الشجاع، وضمان تدفق النفط وفق الشروط المتفق عليها، وعمل اللجنة الفنية المشتركة بين الأطراف الليبية بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بكل سهولة ويُسر".

وفي وقت سابق أعلنت قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي التوصل إلى اتفاق بين قائدها المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق لإنهاء الإغلاقات النفطية، فيما لم يعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج أي رد فعل رسمي على هذا الاتفاق.