السجن عامين لطالب أسس مجموعة لداعش

وانضم رشيد قاسم المحرض المفترض لهجمات سانت إتيان دو روفراي (شمال غرب) ومانيانفيل (منطقة باريس) الذي يعتبر ميتًا اليوم، إلى هذه المجموعة التي أنشأها في يوليو 2016.
وقال الطالب الذي وصف مجنِد تنظيم داعش السابق إنه «مضطرب» إنه خاف كثيراً عندما اكتشف أن الشخص الذي أطلق على نفسه اسم بن قاسم في المجموعة هو رشيد قاسم.
وقال النائب العام إن مجموعة النقاش التي أنشأها جمعت «أفراداً كل منهم أخطر من الآخر». وقال محامي الشاب إنه يعاني من «الاضطراب ثنائي القطب» وأنشأ تحت اسم مستعار هو أبو جعفر المجموعة على تطبيق telegram المشفر من أجل «الانغماس» في قلب الشبكات الجهادية.
وكان ينوي وفق محاميه إجراء بحث حول «الجهاد».
لكن النائب العام شكك في ذلك ووصف الشاب بأنه مثل «متدرب على السحر» يسعى وراء المغامرة.
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