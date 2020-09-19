بريطانيا قد تعود لإجراءات العزل العام

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

قال أحد كبار علماء الأوبئة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم السبت إن بريطانيا قد تكون بحاجة لإعادة فرض بعض إجراءات العزل العام في البلاد لمواجهة فيروس كورونا بشكل عاجل، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل أيار.

وقال نيل فيرجسون، أستاذ علم الأوبئة بكلية لندن الملكية والمستشار السابق للحكومة، إن البلاد تواجه “عاصفة قوية” من الارتفاع في أعداد الإصابات وذلك مع العودة إلى الأعمال وإعادة فتح المدارس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الجمعة إنه لا يرغب في فرض إجراءات عزل عام أخرى في البلاد، لكنه استدرك إلى القول إنه قد تكون هناك حاجة لفرض قيود جديدة بسبب ما تواجهه المملكة من موجة ثانية من تفشي وباء كوفيد-19.

وأشارت تقارير أمس الجمعة إلى أن الوزراء يبحثون فرض إجراءات العزل العام مجددا على مستوى البلاد، حيث بلغ تسجيل الإصابات الجديد بكوفيد-19 أعلى مستوياته خلال شهور.

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كما يجري النظر في مجموعة جديدة من ثلاثة مستويات من القيود، تهدف إلى تجنب الإغلاق على مستوى عموم البلاد.

وسيكون المستوى الأول هو مستوى التدابير المعمول بها حاليا في معظم أنحاء إنجلترا، مع الأخذ بالتباعد الاجتماعي كقيد أساسي.

أما المستوى الثاني فيشمل الإجراءات المعمول بها في شمال شرقي إنجلترا، أي حظر التجول في أماكن الضيافة وحظر الاجتماعات بين الأسر.

بينما سيشمل المستوى الثالث إجراءات إغلاق أكثر صرامة.

وسجلت بيانات الحكومة اليوم السبت 4422 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة 100 حالة عن إحصائية الجمعة وهي أعلى إحصائية يومية يجري تسجيلها منذ 8 أيار، بناء على النتائج الإيجابية للفحوص.